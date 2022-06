Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'da Duyurduğu 'Güneş Tarlası' Projesini Bozkurt Belediyesi Hayata Geçiriyor.

TAMER ARDA ERŞİN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çiftçilere ilk olarak Şanlıurfa'da vadettiği 'bedava elektrik' projesini CHP'nin yönetimde olduğu Bozkurt Belediyesi hayata geçirecek ve açılışını da Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla yapacak. Belediye Başkanı Birsen Çelik, Kılıçdaroğlu'nun davet ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da açılışa katılmasından memnun olacaklarını belirterek, "Derman belediyecilik yapan belediyelerin neler yapabildiğini göstermek açsından da önemlidir diye düşünüyorum. Onun için Cumhurbaşkanımızı dört gözle bekleriz" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, çiftçilere bedava elektrik vermek için geliştirdikleri 'güneş tarlası' projesini ilk olarak Şanlıurfa'da açıklamıştı. Kılıçdaroğlu, son olarak Konyalı çiftçilere de bedava elektrik vadetmiş ve bu projenin CHP'li bir belediye tarafından hayata geçirildiğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı projenin açılışına davet etmişti. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a hitaben, "Gel gör bakalım, nasıl oluyormuş bu işler" demişti.

Kılıçdaroğlu'nun çiftçilere vadettiği projeyi, Denizli'de CHP'nin yönetimde olduğu Bozkurt Belediyesi hayata geçiriyor. Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, projenin detaylarını ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

Çelik, belediye başkanlığına seçildiği yıl olan 2014'ten itibaren yenilenebilir enerji kaynakları konusunda çalışmalara başladıklarını aktararak, bu çalışmalarını tarım alanlarıyla buluşturduklarını söyledi. Çelik, kurduğu kooperatif ile Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydolduklarını ve sulama için gereken elektrik giderini düşürmek için proje geliştirdiklerini belirterek, "Elektrik parasını nasıl minimalize ederiz diye proje geliştirdik bundan 1,5 sene önce ki elektrik parası bu kadar yüksek değilken" dedi. Çelik, projeyi şöyle anlattı:

"Yeni bir güneş enerjisi santralinin alanı için imarımı yaptım. Bu, uzun sürüyor. Daha sonra bağlantı anlaşması ile ilgili protokole başladım. Şimdi tarımsal sulama ve kalkınma kooperatiflerine direk ortak olabilmek için Bozkurt Belediye Meclisi'nden bir meclis kararı çıkarttım, daha da işimi sağlamlaştırmak için. Projeyi ücretsiz yürütebilmek ve bilimsel ortamda iş yapabilmek için de üniversite ile bir protokol imzaladım. Tarımsal sulama kooperatiflerinin kuyularının güçleri, her biri birbirinden farklı. O nedenle enerji kurumları ile her bir sulama kuyusunun fizibilitesini ve projelendirmesini yaptım. Bunlar tabii ki belirli bir parasal gideri götürüyor, 1,5 senelik bir çalışmayı getirdi. Bu arada her şey bitmişti. Tamamı belediyemizce karşılanacaktı ve ben, her türlü fizibiliteyi bitirmiştim. Ne kadar güneş enerjisi sistemi kurarım ki tarımsal sulama kooperatiflerindeki çiftçilere ücretsize yakın elektrik verebilirimin projelendirmesi bitmişti. Sıra geldi finansa. Ziraat Bankası'ndan sıfır faizli, iki yıl ödemesiz, beş yıl vadeli belediyenin de kefaletiyle finans işi ortaya çıktı.

"ÇİFTÇİMİZE GELİR BİLE SAĞLAYABİLECEĞİZ"

Sistem şu; belediyenin kendi enerji sahasında kooperatif ile ortak bir güneş enerjisi tarlası için adım attık. Sistem devreye girer girmez şöyle çalışacak. Sistem devreye girdi, elektrik üretmeye başladık. Elektrik üretmeye başladığımız zaman bize iki yıl ödemesiz, beş yıl vadeli ve sıfır faizli verildiği için iki yıl en azından sulama döneminde ücretsize yakın bir şekilde elektriği verebileceğiz. Güneş enerjisi sistemleri yılın 12 ayı çalışır. Tarımsal sulama kooperatiflerinde sadece yazın sulama yapılır. Yani bu şekilde 12 ay çalışan bir sistem düşünün, beş ayında enerjiyi veriyoruz ve geri kalan yedi ayda enerjiyi sisteme satıyoruz. Sattığımız için iki yıl süre sonundaki beş yıl vadeli olan parayı şimdiden biriktirmeye başlıyoruz. Yani bir yerde parasını tamamen ödedikten sonra, yaklaşık bu da 2 milyon dolar civarında bir para yapacak, beş yılda biz bu parayı ödedikten, borcumuz bittikten sonra yazın ücretsiz elektriği kullanmaya başlayıp, kışın devreye elektriği satıp, bir yerde çiftçimize minimal de alsa bir gelir bile sağlayabileceğiz."

Çelik, Eylül-Ekim 2022 gibi projenin açılışını yapmayı planladıklarını ve projenin açılışına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağını belirterek, "Bu sene yetiştirmeye çalışıyoruz. En azından sonbahar da biter diye düşünüyorum" dedi. Çelik, Kılıçdaroğlu'nun açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da davet etmesinden memnun olduğunu dile getirerek, "Çok isterim. Biri genel başkanımdır, diğeri de Cumhurbaşkanımızdır. Bir de derman belediyecilik yapan belediyelerin neler yapabildiğini göstermek açsından da önemlidir diye düşünüyorum. Onun için Cumhurbaşkanımızı dört gözle bekleriz" diye konuştu.