Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Sakarya'da miting düzenledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da taşlı saldırıya uğramasının ardından bir olay da Sakarya'da yaşandı.
Mitingin ardından alandan ayrılan Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu seçim otobüsüne 15 yaşındaki bir çocuk taşlı saldırı düzenledi. Kılıçdaroğlu yaralanmazken, otobüsün camı kırıldı.
Olaydan sonra çocuk gözaltına alındı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun şikayetçi olmadığı çocuk daha sonra serbest bırakıldı. Kılıçdaroğlu, daha sonra miting alanından ayrıldı.
Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu'nun seçim otobüsüne Sakarya'da taşlı saldırı - Son Dakika