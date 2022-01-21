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Kılıçdaroğlu'nun TBMM Grup Toplantısı'nda Düzce ile ifadelerine tepki - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun TBMM Grup Toplantısı'nda Düzce ile ifadelerine tepki

21.01.2022 18:34

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Düzce ile ilgili ifadelerine tepki gösterdi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Düzce ile ilgili ifadelerine tepki gösterdi.

Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nun, Düzce'nin Türkiye'de hava kirliliğinde ilk sırada bulunduğunu ve dünyada ilk 15 şehir arasında yer aldığı bilgisini hangi ulusal veya uluslararası hava kirliliği derecelendirme kuruluşu verilerine dayandırdığını merak ettiklerini ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun verilerin gizlendiğini iddia ettiğini belirten Özlü, şunları kaydetti:

"Kemal Bey, madem veriler gizleniyor bu söylediklerinizi nereden öğrendiniz? 2021 yılında Düzce'de 1874 haneye 750 bin Türk lirası nakdi doğal gaz yardımı yaptığımızı 40 kişilik heyetiniz ne yazık ki öğrenememiş. Kemal Bey, hava kirliliğiyle mücadele çalışmalarımız kapsamında 2017 yılından beri Düzce merkezde kömür dağıtımı yapmadığımızı bilmediğiniz anlaşılıyor. Düzce; bütün ilçeleri ve beldeleri ile doğal gaz getirdiğimiz, İstanbul'dan sonra Türkiye'nin 2. ilidir. Kemal Bey, yerinizde olsaydım yalan yanlış ve derme çatma bilgilerle rapor hazırlayan ve genel başkana sunan bu heyetin mensuplarını derhal görevlerinden alırdım."

Özlü, paylaşımında, "Kemal Bey, sizi ve ekibinizi hayal kırıklığına uğrattığımız için üzgün değiliz. Ayrıca işler size anlatıldığı ve kendi pencerenizden gördüğünüz gibi değil. Devamı gelecek." notunu da yer verdi.

AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin de yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Düzce üzerinden yalan siyaseti yapmaya çalıştılar; yine ellerine, yüzlerine bulaştırdılar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her zamanki gibi yalan üretmeye devam ediyor. Bu sefer de Düzce'miz üzerinden yapmaya çalıştığı algı operasyonu yine çöktü." ifadelerini kullandı.

Düzce'de mesleğini en iyi şekilde yapmaya çalışan eczacının söylemediği sözleri söylemiş gibi yaparak bir algı operasyonu oluşturma çabasının, Kılıçdaroğlu'na ve partisine yakışır bir durum haline geldiğini belirten Keskin, "Sırf her seçimde AK Parti'yi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı desteklemiş olan Düzce'yi kötüleyerek karalama çabanız yine sınıfta kaldı. Siyaseti bu kadar sığ bir duruma getirmek tam size yakışır bir durum. Düzce halkımızın yalanlarınıza inanmasını beklemek acizlikten başka bir şey değil. Düzce üzerinden yapmaya çalıştığınız yalan siyasetine sadece siz inanır, bunu da elinize verilen kağıttan da ancak okumaya çalışırsınız. Her zaman olduğu gibi yalancının mumu yatsıya kadar yanar." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun TBMM Grup Toplantısı'nda Düzce ile ifadelerine tepki
Kılıçdaroğlu'nun TBMM Grup Toplantısı'nda Düzce ile ifadelerine tepki
Kılıçdaroğlu'nun TBMM Grup Toplantısı'nda Düzce ile ifadelerine tepki

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Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti, Düzce, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun TBMM Grup Toplantısı'nda Düzce ile ifadelerine tepki - Son Dakika
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