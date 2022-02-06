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Kılıçdaroğlu'nun TBMM Grup Toplantısı'nda Düzce ile ilgili ifadelerine tepki - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun TBMM Grup Toplantısı'nda Düzce ile ilgili ifadelerine tepki

06.02.2022 19:14
Kılıçdaroğlu'nun TBMM Grup Toplantısı'nda Düzce ile ilgili ifadelerine tepki

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Düzce ile ilgili ifadelerine tepki gösterdi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Düzce ile ilgili ifadelerine tepki gösterdi.

Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Gazapizm'in "Unutulacak Dünler" şarkısı eşliğinde karşı yanıt vererek tepkisini göstermeye devam etti.

Kılıçdaroğlu'na, İzmir'in sorunlarına karşı Düzce'deki çalışmaları örnek almasını tavsiye eden Özlü, şunları kaydetti:

"Kemal Bey size önerimiz, 40 kişilik sağlam bir heyet teşkil etmeniz ve bu heyeti iki dönemdir milletvekilliği yaptığınız İzmir'e göndermenizdir. Bu heyete, İzmir'in yıllardır çözemediğiniz çöp, gecekondu, ulaşım ve Körfez'in kokusu sorunlarını inceletin. Çözüm için Düzce'nin çöp, kentsel dönüşüm ve ulaşım konusundaki başarılı çalışmalarını örnek alın."

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Kemal Kılıçdaroğlu, Faruk Özlü, Düzce, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'nun TBMM Grup Toplantısı'nda Düzce ile ilgili ifadelerine tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun TBMM Grup Toplantısı'nda Düzce ile ilgili ifadelerine tepki - Son Dakika
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