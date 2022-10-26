Milyonlarca gencin merakla beklediği kanun teklifi Meclis'te kabul edildi! KYK faizleri siliniyor - Son Dakika
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Milyonlarca gencin merakla beklediği kanun teklifi Meclis'te kabul edildi! KYK faizleri siliniyor

27.10.2022 00:45

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden ve milyonlarca genci yakından ilgilendiren "torba" kanun teklifinin 7'nci maddesi kabul edildi. Buna göre, KYK öğrenim kredisi borçlarının faizleri silinecek, öğrenciler yalnızca aldıkları kredi tutarı kadar geri ödeme yapacak.

Meclis'te Genel Kurul'da; içerisinde KYK öğrenim kredisi borçlarının faizlerinin silinmesi; 'melek yatırımcılara' tanınan gelir vergisi istisnasının süresinin uzatılması, yıllık indirim tutarının 1 milyon TL'den 2,5 milyon TL'ye çıkarılması; Kur Korumalı Mevduat uygulamasının süresinin 31 Aralık 2023'e kadar uzatılması; işverenlerce işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışanlara yemek parası olarak yapılacak nakit ödemelerin de gelir vergisi istisnasından yararlandırılması gibi pek çok maddenin yer aldığı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri sürüyor.

MİLYONLARCA GENCİ İLGİLENDİRİYOR

Teklifin 7'nci maddesi; milyonlarca genci ilgilendiriyor. Üniversite eğitimi sırasında KYK öğrenim kredisi alan gençler, borçlarının faizlerinden dert yanmıştı.

KILIÇDAROĞLU DİLE GETİRMİŞTİ

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gençlerin faizli borç sitemlerine, 10 Temmuz 2022 tarihinde sosyal medya hesabından; "Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda" açıklamasını yaparak, CHP iktidarında borçların faizlerinin silineceğinin sözünü vermişti.

KREDİ TUTARI KADAR ÖDEME YAPACAKLAR

Bugün Genel Kurul'da görüşülen 7'nci madde kabul edildi. Böylece yasanın tamamı görüşülüp yürürlüğe girdiğinde KYK öğrenim kredisi borcu olan öğrenciler, yalnızca aldıkları kredi tutarı kadar geri ödeme yapacaklar.

Kaynak: ANKA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milyonlarca gencin merakla beklediği kanun teklifi Meclis'te kabul edildi! KYK faizleri siliniyor - Son Dakika

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