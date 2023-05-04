Kılıçdaroğlu'nun Van mitingine giderken "Öcalan" sloganı atan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'nun Van mitingine giderken "Öcalan" sloganı atan 2 kişi gözaltına alındı

04.05.2023 16:23
Kılıçdaroğlu'nun Van mitingine giderken "Öcalan" sloganı atan 2 kişi gözaltına alındı

Kılıçdaroğlu'nun Van mitingine giderken "Öcalan" sloganı atan 2 kişi gözaltına alındı.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakının Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP destekli Van mitingine giderken "Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan" sloganı atan 2 kişi gözaltına alındı.

CHP tarafından 2 Mayıs günü Beşyol Meydanı'nda düzenlenen ve HDP'nin de desteklediği mitingde sık sık 'Başkan Selo' sloganları atılırken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da çıktığı platformda kalabalığı 'zafer işareti' yaparak selamlamıştı.

Mitinge giderken "Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan" sloganı atan 2 kişinin görüntüleri sosyal medyaya düşmüştü. Görüntüler üzerine harekete geçen Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla 2 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete getirilen şahısların sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Mitinge giderken 'Öcalan' sloganı atan 2 kişi gözaltına alındı Mitinge giderken 'Öcalan' sloganı atan 2 kişi gözaltına alındı

Van Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'nun Van mitingine giderken 'Öcalan' sloganı atan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun Van mitingine giderken "Öcalan" sloganı atan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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