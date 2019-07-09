Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "(ODTÜ'deki yurt inşaatı) Sayın rektöre sesleniyorum; öğrencilerinizi dinleyiniz"
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Kılıçdaroğlu: "(ODTÜ'deki yurt inşaatı) Sayın rektöre sesleniyorum; öğrencilerinizi dinleyiniz"

1 saat önce

- Salondan detay CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

- Salondan detay
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (6)
Kılıçdaroğlu: (ODTÜ'deki yurt inşaatı) Sayın rektöre sesleniyorum; öğrencilerinizi dinleyiniz
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:07 Kaynak: AA
Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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