- Kılıçdaroğlu, öğretmen ve veliler ile görüştü - Son Dakika

- Kılıçdaroğlu, öğretmen ve veliler ile görüştü

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğrenci velileri ve öğretmenler ile bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni eğitim - öğretim yılının başlamasının ardından öğrenci velileri ve öğretmenler ile bir araya geldi. Videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda öğretmenlerin, öğrencilerin ve ailelerinin yaşadığı sorunları dinleyen Kılıçdaroğlu, sorunların çözümüyle ilgili önerilerini anlattı.