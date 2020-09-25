- Kılıçdaroğlu, öğretmen ve veliler ile görüştü - Son Dakika

- Kılıçdaroğlu, öğretmen ve veliler ile görüştü
ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğrenci velileri ve öğretmenler ile bir araya geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni eğitim - öğretim yılının başlamasının ardından öğrenci velileri ve öğretmenler ile bir araya geldi. Videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda öğretmenlerin, öğrencilerin ve ailelerinin yaşadığı sorunları dinleyen Kılıçdaroğlu, sorunların çözümüyle ilgili önerilerini anlattı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 13:59 - Kaynak: İHA
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