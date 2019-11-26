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Kılıçdaroğlu: "Öğretmenlere her zaman saygı duymak zorundayız"
6 saat önce
CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:52 Kaynak: AA
CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (4)
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