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Kılıçdaroğlu: "Öğretmenleri devlet memurları kanunundan çıkarmalıyız"
6 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlenen CHP Eğitim Çalıştayı'nın açılışına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:06 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlenen CHP Eğitim Çalıştayı'nın açılışına katıldı. (5)
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