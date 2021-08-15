Kılıçdaroğlu: Önemli olan felaketin geleceğini bilerek önlem almaktır - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , sel felaketinin yaşandığı Kastamonu 'nun Bozkurt ilçesini ziyaretinde, "Önemli olan felaketin geleceğini bilerek önlem almaktır. Yüz yıllardır bu gerçeği aslında bütün Karadeniz yaşıyor. Nasıl olur da bu gerçekler bilindiği halde dere kenarlarına yapılaşmaya izin verilir. Bu çok acı bir şey. Bundan ders çıkarmalıyız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ve Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık'tan bölgeye ilişkin bilgi aldıktan sonra Ezine Çayı kenarında bekleyen acılı ailelerle görüştü. Kılıçdaroğlu, daha sonra ilçe merkezinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına açıklama yaparak, "Sayın İçişleri Bakanı ile görüştük; henüz ulaşamadıkları ihbar edilen kayıplar olduğunu söyledi. Son rakam konusunda da 'biz zamanı geldiğinde veriler elimize ulaştığında kamuoyunu bilgilendiriyoruz' dedi. Belediye başkanımızla da görüştük. Bozkurt belediye başkanımıza elimizden gelen her türlü yardımı yaptığımızı, bir talebi olduğunda bunu karşılayacağımızı, belediye başkanlarımızın burada olduğunu ifade etti belediye başkanımız da" dedi.

'BU ÇOK ACI BİR ŞEY'Kemal Kılıçdaroğlu, felaketten sonra önlem almanın herkesin görevi olduğunu kaydederek "Önemli olan felaketin geleceğini bilerek önlem almaktır. 2019 yılında bu bölge için taşkın sel raporu hazırlanmış. Bu bölgede ciddi taşkın sellerin geleceği bilindiği halde ciddi bir önlemin alınmaması devletin iyi yönetilmediği anlamına gelir. Bir başka önemli konu dere kenarlarında yapılaşmaya izin vermemek lazım. Dere kenarlarında yapılaşmaya izin verirseniz; gördüğünüz gibi 8 katlı bina çökmüş, yurt binası çökmüş, diğer binalarda hasarlar var. Bu selin geldiği belli, yağmurun yağdığı belli. Yüz yıllardır bu gerçeği aslında bütün Karadeniz yaşıyor. Nasıl olur da bu gerçekler bilindiği halde dere kenarlarına yapılaşmaya izin verilir. Bu çok acı bir şey. Bundan ders çıkarmalıyız. Belediye başkanı arkadaşlarımızın ders çıkarması lazım. Ben özellikle sayın belediye başkanına da bu tür yapılaşmalara izin vermemeleri konusundaki düşüncelelerimi açıkladım" diye konuştu. 'YARALARIMIZI MÜŞTEREK SARIYORUZ'Kılıçdaroğlu, ilçe halkına 'geçmiş olsun' dileğinde bulunarak, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımızı müşterek sarıyoruz. Bir felaketle karşı karşıyayız doğru. Bu yaraları sarmak için 'A' partisi 'B' partisi diye bakmıyoruz biz. Kim olursa olsun; ülkemizde yaşıyorsa birlikte yaşıyorsak dolaysıyla bir sorunla karşılaşmışsak ve o sorunu çözmek hepimizin ortak görevi olmak zorundadır. Sayın belediye başkanı da bunu doğru kabul etti. Ben tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah Türkiye gerekli önlemleri zamanında alır, felaketle karşılaşmadan gerekli önlemleri alır ve can kaybı yaşamayız. En büyük arzumuz en büyük dileğimiz bu. Türkiye'nin gerçek anlamda iyi yönetilmesi gerekir. Bu konuda herkesi duyarlılığa davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

- Kastamonu