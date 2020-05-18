Kılıçdaroğlu: "Önerilerimiz Türkiye'nin içine sokulduğu girdaptan nasıl çıkacağının reçetesidir" - Son Dakika
Kılıçdaroğlu: "Önerilerimiz Türkiye'nin içine sokulduğu girdaptan nasıl çıkacağının reçetesidir"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde yapılan Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde yapılan Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. (3)
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18.05.2020 21:03:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kılıçdaroğlu: "Önerilerimiz Türkiye'nin içine sokulduğu girdaptan nasıl çıkacağının reçetesidir" - Son Dakika