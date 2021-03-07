ANKARA-Kılıçdaroğlu Önümüzdeki seçimde Türkiye'nin kaderini gençler belirleyecek - Son Dakika

ANKARA-Kılıçdaroğlu Önümüzdeki seçimde Türkiye'nin kaderini gençler belirleyecek

07.03.2021 15:50

Kılıçdaroğlu: Önümüzdeki seçimde Türkiye'nin kaderini gençler belirleyecekCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki seçimlerde, Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan bizler değiliz. Sandığa gidip ilk kez oy kullanacak olan 6 milyon 300 bin genç, Türkiye'nin kaderini belirleyecek" dedi.

Kılıçdaroğlu: Önümüzdeki seçimde Türkiye'nin kaderini gençler belirleyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki seçimlerde, Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan bizler değiliz. Sandığa gidip ilk kez oy kullanacak olan 6 milyon 300 bin genç, Türkiye'nin kaderini belirleyecek" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, video konferans yöntemi ile gençlerle bir araya geldi. Üniversitelerin bilim yuvası olması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Eğer üniversiteler gerçekten bilim üretiyorsa, hocalarla öğrenciler arasında sağlıklı ve tutarlı bir ilişki varsa işte o zaman bu ülkede üniversiteler üniversite olur. Aksi halde yönlendirilen, baskı altına alınan, tartışmaların bile yasaklandığı bir ortamda üniversite üniversite olmaktan çıkar" dedi.

'KARARI VERECEK OLAN SİZLERSİNİZ'

Kılıçdaroğlu, önümüzdeki seçimde Türkiye'nin kaderini gençlerin belirleyeceğini söyleyerek, "Sandığa gidip ilk kez oy kullanacak olan 6 milyon 300 bin genç, Türkiye'nin kaderini belirleyecek. Yani 6 milyon 300 bin genç, 2023'de sandığa gidecek ve ilk kez oy kullanacak. Kararı verecek olan sizlersiniz. Yani Türkiye'yi kurtaracak olanlar aslında sizlersiniz" diye konuştu. İktidara geldikleri ilk bir hafta içerisinde Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) olan borçların bütün faizlerini sileceklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Ne faizi kardeşim. İlk önce iş ver. Daha sonra da kredi borcunu öder, belirli bir taksit içinde öder. Ama hem işi yok, hem faiz uyguluyorsunuz. Bunları değiştireceğiz" ifadesini kullandı.

'UMUDU YEŞERTMEK SİZİN GÖREVİNİZ'

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin büyümesi, kalkınması ve istihdam yaratması için dört ayaklı bir stratejiyi hayata geçirmek zorunda olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bunlardan birincisi demokrasi. İkinci ayağı üreten Türkiye. Türkiye'nin üretmesi lazım. Her alanda Türkiye'nin üretmesi lazım. Stratejinin üçüncü ayağı, güçlü bir sosyal devlet. Yani hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, her ailenin asgari belirli bir geliri, her kişinin asgari bir gelirinin olduğu bir Türkiye inşa etmek zorundasınız. Stratejinin dördüncü ayağı sürdürülebilirlik. Çünkü sanayi, demokrasi, sosyal devlet anlayışı sürekli gelişiyor. Siz bütün dünyadaki bu gelişmelere ayak uyduracaksınız. Yeri geldiğinde yeni gelişmelerin, sosyal devletle ilgili demokrasi ile ilgili yeni gelişmelerin de öncüsü olacaksınız. Özellikle sizler önümüzdeki süreçte Türkiye'nin geleceğini belirleyeceksiniz. Asla umutsuz olmayın, asla umutsuz olmaya hakkımız yok. Çok güçlüsünüz, siz aslında milyonlarsınız. Umudu yeşertmek sizin göreviniz. Bu ülkeyi kurarken de kimse umutsuzluğa kapılmadı."

ANKARA-Kılıçdaroğlu Önümüzdeki seçimde Türkiye'nin kaderini gençler belirleyecek
ANKARA-Kılıçdaroğlu Önümüzdeki seçimde Türkiye'nin kaderini gençler belirleyecek
ANKARA-Kılıçdaroğlu Önümüzdeki seçimde Türkiye'nin kaderini gençler belirleyecek
ANKARA-Kılıçdaroğlu Önümüzdeki seçimde Türkiye'nin kaderini gençler belirleyecek
ANKARA-Kılıçdaroğlu Önümüzdeki seçimde Türkiye'nin kaderini gençler belirleyecek
ANKARA-Kılıçdaroğlu Önümüzdeki seçimde Türkiye'nin kaderini gençler belirleyecek
ANKARA-Kılıçdaroğlu Önümüzdeki seçimde Türkiye'nin kaderini gençler belirleyecek

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Üniversite, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA-Kılıçdaroğlu Önümüzdeki seçimde Türkiye'nin kaderini gençler belirleyecek - Son Dakika


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