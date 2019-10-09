Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: ordumuzun başarı elde etmesi hepimizin ortak arzusudur
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: ordumuzun başarı elde etmesi hepimizin ortak arzusudur

Kılıçdaroğlu: ordumuzun başarı elde etmesi hepimizin ortak arzusudur

4 dakika önce

CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Fırat'ın doğusunda başlayan 'Barış Pınarı Harekatı' hakkında "Sayın Erdoğan arayıp bilgi verdi.

Kılıçdaroğlu: ordumuzun başarı elde etmesi hepimizin ortak arzusudur, System.String[]

CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Fırat'ın doğusunda başlayan 'Barış Pınarı Harekatı' hakkında "Sayın Erdoğan arayıp bilgi verdi. Elbette hiç kimsenin burnunun kanamasını istemeyiz. Ordumuzun başarı elde etmesi hepimizin ortak arzusudur." dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu İstanbul'dan Ankara'ya hareketi öncesi İstanbul Havalimanında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Sayın Erdoğan arayıp bilgi verdi. Elbette hiç kimsenin burnunun kanamasını istemeyiz. Ordumuzun başarı elde etmesi hepimizin ortak arzusudur. Ama süratle Türkiye yönetiminin Suriye yönetimiyle görüşmesi lazım Suriye'nin terörden arındırılması için. Bu ilişki kurulduğu takdirde Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin düzelmesi Suriye'nin terörden arındırılması açısından çok önemli." diye konuştu. Kılıçdaroğlu daha sonra Ankara'ya gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları


Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:54 Kaynak: DHA
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