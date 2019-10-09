Kılıçdaroğlu: ordumuzun başarı elde etmesi hepimizin ortak arzusudur
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Fırat'ın doğusunda başlayan 'Barış Pınarı Harekatı' hakkında "Sayın Erdoğan arayıp bilgi verdi.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:57 Kaynak: DHA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Fırat
'ın doğusunda başlayan 'Barış Pınarı Harekatı
' hakkında "Sayın Erdoğan arayıp bilgi verdi. Elbette hiç kimsenin burnunun kanamasını istemeyiz. Ordumuzun başarı elde etmesi hepimizin ortak arzusudur." dedi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu İstanbul'dan Ankara'ya hareketi öncesi İstanbul Havalimanında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Sayın Erdoğan arayıp bilgi verdi. Elbette hiç kimsenin burnunun kanamasını istemeyiz. Ordumuzun başarı elde etmesi hepimizin ortak arzusudur. Ama süratle Türkiye yönetiminin Suriye yönetimiyle görüşmesi lazım Suriye'nin terörden arındırılması için. Bu ilişki kurulduğu takdirde Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin düzelmesi Suriye'nin terörden arındırılması açısından çok önemli." diye konuştu. Kılıçdaroğlu daha sonra Ankara'ya gitti.
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