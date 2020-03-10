Kılıçdaroğlu: "Ortada bir ateşkes yok"
25 dakika önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:59 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (6)
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