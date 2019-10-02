Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Ortadoğu alev alev yanıyor"
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Kılıçdaroğlu: "Ortadoğu alev alev yanıyor"

17 dakika önce

CHP TBMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

CHP TBMM Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1)

Kılıçdaroğlu: Ortadoğu alev alev yanıyor

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:27 Kaynak: AA
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