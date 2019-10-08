Kılıçdaroğlu: "Ortadoğu bataklığı içinde debelenen bir Türkiye gerçeği var"
2 saat önce
-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:33 Kaynak: AA
-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (6)
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