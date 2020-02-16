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Kılıçdaroğlu: "Ortadoğu'da akan kanı biz durduracağız"
7 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüden inişi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Ankara Olağan İl Kongresi'nde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 01:15 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüden inişi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Ankara Olağan İl Kongresi'nde konuştu. (7)
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