Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu, Ostim Sanayi ve İşadamları Derneği Başkanı Ekinci ile Yönetim Kurulu Üyelerini kabul...
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Kılıçdaroğlu, Ostim Sanayi ve İşadamları Derneği Başkanı Ekinci ile Yönetim Kurulu Üyelerini kabul...

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ostim Sanayi ve İşadamları Derneği Başkanı Süleyman Ekinci ile Yönetim Kurulu Üyelerini kabulü ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ostim Sanayi ve İşadamları Derneği Başkanı Süleyman Ekinci ile Yönetim Kurulu Üyelerini parti genel...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ostim Sanayi ve İşadamları Derneği Başkanı Süleyman Ekinci ile Yönetim Kurulu Üyelerini kabulü ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ostim Sanayi ve İşadamları Derneği Başkanı Süleyman Ekinci ile Yönetim Kurulu Üyelerini parti genel merkezindeki makamında kabul etti.

Kılıçdaroğlu, Ostim Sanayi ve İşadamları Derneği Başkanı Ekinci ile Yönetim Kurulu Üyelerini kabul...

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekinci, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 07:19 Kaynak: AA
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