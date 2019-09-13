Kılıçdaroğlu, Ostim Sanayi ve İşadamları Derneği Başkanı Ekinci ile Yönetim Kurulu Üyelerini kabul...
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ostim Sanayi ve İşadamları Derneği Başkanı Süleyman Ekinci ile Yönetim Kurulu Üyelerini kabulü ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ostim Sanayi ve İşadamları Derneği Başkanı Süleyman Ekinci ile Yönetim Kurulu Üyelerini parti genel...
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 07:19 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ostim Sanayi ve İşadamları Derneği Başkanı Süleyman Ekinci ile Yönetim Kurulu Üyelerini kabulü ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ostim Sanayi ve İşadamları Derneği Başkanı Süleyman Ekinci ile Yönetim Kurulu Üyelerini parti genel merkezindeki makamında kabul etti.
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