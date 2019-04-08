Kılıçdaroğlu: "Oyların Yeniden Sayılmasına Bizim Hiç Bir İtirazımız Olmadı"
27 dakika önce
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i, parti genel merkezinde ziyaret etti.
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i, parti genel merkezinde ziyaret etti. (2)
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:48 Kaynak: AA
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