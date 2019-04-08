Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Oyların Yeniden Sayılmasına Bizim Hiç Bir İtirazımız Olmadı"

Kılıçdaroğlu: "Oyların Yeniden Sayılmasına Bizim Hiç Bir İtirazımız Olmadı"

27 dakika önce

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i, parti genel merkezinde ziyaret etti.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i, parti genel merkezinde ziyaret etti. (2)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:48 Kaynak: AA

Meral Akşener, İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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