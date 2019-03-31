Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu, Oyunu Kullandı

Kılıçdaroğlu, Oyunu Kullandı

41 dakika önce

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi Oyunu kullanması Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oyunu Arjantin İlkokulu'nda kullandı.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi
Oyunu kullanması
Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oyunu Arjantin İlkokulu'nda kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:40 Kaynak: AA

Arjantin, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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