Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu, Parti Genel Merkezinde

Kılıçdaroğlu, Parti Genel Merkezinde

2 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezine geldi.

Kılıçdaroğlu, Parti Genel Merkezinde, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezine geldi.

Yerel seçim sonuçlarını Çukurambar'daki evinden takip eden Kılıçdaroğlu, saat 22.45'te parti genel merkezine geldi.

Makamına geçen ve burada kurmaylarıyla seçim sonuçlarını değerlendiren Kılıçdaroğlu'nun ilerleyen süreçte partililere seslenmesi bekleniyor.

Kılıçdaroğlu'nun konuşma ihtimali üzerine genel merkez önündeki alanda parti otobüsü hazırlandı.

Öte yandan partililerin genel merkez önüne gelişi sürüyor. Yoğun bir kalabalığın oluştuğu genel merkez önünde partililer sevinç gösterisinde bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:03 Kaynak: AA

Çukurambar, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika
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