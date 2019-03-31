Kılıçdaroğlu, Parti Genel Merkezinde
2 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezine geldi.
CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, parti genel merkezine geldi.
Yerel seçim sonuçlarını Çukurambar
'daki evinden takip eden Kılıçdaroğlu, saat 22.45'te parti genel merkezine geldi.
Makamına geçen ve burada kurmaylarıyla seçim sonuçlarını değerlendiren Kılıçdaroğlu'nun ilerleyen süreçte partililere seslenmesi bekleniyor.
Kılıçdaroğlu'nun konuşma ihtimali üzerine genel merkez önündeki alanda parti otobüsü hazırlandı.
Öte yandan partililerin genel merkez önüne gelişi sürüyor. Yoğun bir kalabalığın oluştuğu genel merkez önünde partililer sevinç gösterisinde bulunuyor.
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:03 Kaynak: AA
Aydın Büyükşehir Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika
CHP'nin Kırklareli'de Aday Göstermediği Mehmet Siyam Kesimoğlu, Bağımsız Girdiği Yarışı Önde Götürüyor
Son Dakika! Kılıçdaroğlu: Bizim Elimizdeki Verilere Göre İstanbul'da Seçimi Ekrem İmamoğlu Kazandı
İstanbul Beyoğlu'na Batmanlı Muhtar!