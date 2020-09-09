Kılıçdaroğlu partisini eleştirdi - Son Dakika

Kılıçdaroğlu partisini eleştirdi

Kılıçdaroğlu partisini eleştirdi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Uzun süre CHP iktidar olamadı, bunun kabahati millette değil CHP'de" "Köy köy gezmezseniz, Ankara'da oturup vatandaşa bana oy ver derseniz olmaz" "Her Giresunlu bilsin ki diktiği fındıkta, elde ettiği fındıktan CHP'nin hakkı...

Kılıçdaroğlu partisini eleştirdi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:

"Uzun süre CHP iktidar olamadı, bunun kabahati millette değil CHP'de"

"Köy köy gezmezseniz, Ankara'da oturup vatandaşa bana oy ver derseniz olmaz"

"Her Giresunlu bilsin ki diktiği fındıkta, elde ettiği fındıktan CHP'nin hakkı ve hukuku vardır"

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizi kimse eleştiremez demiyoruz. Her haklı eleştiriye saygı duyarız. Hatamız olmuş mudur, elbette olabilir. Ama ana eksenimiz hiç değişmemiştir. Bu ana ekseni gelecek yüzyıla doğru uzatıyoruz. Bunun için ikinci yüzyıl çağrı beyannamesi yayınladık. Uzun süre CHP iktidar olamadı. Doğrudur. Bunun kabahati millette değil CHP'de. Köy köy gezmezseniz, Ankara'da oturup vatandaşa bana oy ver derseniz olmaz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 97'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Ülke savaş meydanlarından gelmişti. Enflasyon, dolar kuru, döviz nedir buna benzer sözcüklerden hiçbirini bilmiyordu. Ülke perişandı, kalkınması gerekiyordu. 17 Şubat 1923'te iktisat kongresini topladılar. Biz bu ülkeyi nasıl kalkındırırız diye oturup çalıştılar. İş Bankasını, tersane kurdular. İlk milli Anadolu sigortayı kurdular, Bursa'da Hatay'da, Muş'ta devlet üretme çiftliği kurdular. Sanayi toplumu değil tarım toplumuyduk. Bu çiftliklerin bir kısmı halen çalışıyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak ilk kez madeni para basıldı, tarih 1924. Köylü tarımla geçiniyor. Ulaşım bir sorundu. Polatlı'dan Ankara'ya gelmek bir günü alıyordu. Bir metre demiryolumuz yoktu. Toplanan vergilerle Türkiye'nin birçok noktasına demir yolu götürüldü. Bunlar neyle yapıldı. Gidip birilerine yalvarıp mı yapıldı. Her kuruşun hakkı yerinde verildi" dedi.

"Her Giresunlu bilsin ki diktiği fındıkta, elde ettiği fındıktan CHP'nin hakkı ve hukuku vardır"

Kırıkkalelilere ve Giresunlulara seslenen Kılıçdaroğlu, "Entegre silah sanayiini CHP kurdu. Sizin dedeleriniz orada çalışıp emekli oldu. Şimdi o fabrikaların durumu nedir. Ispartalılar, gül yağı fabrikası kuruldu. O fabrikayı kuran da CHP'dir. Ispartalı kardeşlerim unutmasın. Yozgat'ta termoelektrik santrali hizmete girdi. Karadeniz'de Fiskobirlik kuruldu. Ona hakkı olan parayı vermek destek olmak içindir. Her Giresunlu bilsin ki diktiği fındıkta, elde ettiği fındıktan CHP'nin hakkı ve hukuku vardır. Rizelilere seslenmek isterim, çayı çay yapan, çay fabrikası kuran CHP kadrolarıdır. Yolsuzlukla mücadelemiz bugün değil köklerimizden geliyorlar. CHP'liler asla egemen güçlere boyun eğmedi. Avrupa'da Kaddafi'ye yapılanı onları eleştirerek dile getirdim. 'Bir ülkenin devlet başkanı böyle linç edilemez, haksızlık ediyorsunuz' dedim. Bu ülkeye tarihinde katkı yapmış kimseye sırtımızı dönmeyiz. Sorunları varsa çözmeye talip oluruz" ifadelerini kullandı.

"Uzun süre CHP iktidar olamadı, kabahati millette değil CHP'de"

Partisini eleştiren Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Biz bu ülkeyi yeniden inşa etmeye kararlıyız, bunu yapacağız. Bizi kimse eleştiremez demiyoruz. Her haklı eleştiriye saygı duyarız. Hatamız olmuş mudur, elbette olabilir. Ama ana eksenimiz hiç değişmemiştir. Bu ana ekseni gelecek yüzyıla doğru uzatıyoruz. Bunun için ikinci yüzyıl çağrı beyannamesi yayınladık. İyi ki Cumhuriyet Halk Partisi var. Uzun süre CHP iktidar olamadı. Doğrudur. Bunun kabahati millette değil CHP'de. Köy köy gezmezseniz, Ankara'da oturup vatandaşa bana oy ver derseniz olmaz. Sizi en sert şekilde eleştirse bile eleştiriyi büyük bir sabırla dinleyeceksiniz. Gün gün bütün Cumhuriyet Halk Partilileri takip ediyoruz. Günün 24 saati. Her belediye başkanımız olağanüstü uygulamalar yapıyor. Evet çalışacağız. Kararlılıkla çalışacağız."

Kılıçdaroğlu partisini eleştirdi

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İktidar, Ankara, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 15:53 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kılıçdaroğlu partisini eleştirdi - Son Dakika

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