Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu: Putin'in söylediği her şeyin altına imza attılar - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu: Putin'in söylediği her şeyin altına imza attılar - Son Dakika Dünya

Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu: Putin'in söylediği her şeyin altına imza attılar

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada önemli açıklamarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada önemli açıklamarda bulundu. View on euronews

Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu: Putin'in söylediği her şeyin altına imza attılar

Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:24 
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