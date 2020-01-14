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Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu: Putin'in söylediği her şeyin altına imza attılar
6 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada önemli açıklamarda bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada önemli açıklamarda bulundu. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:24
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