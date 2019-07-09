Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ODTÜ Rektörü'ne, "Öğrencilerinizi dinleyin, nitelikli öğrencilerdir, benden ve senden daha iyi dünyayı sorgulayan çocuklarımızdır.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:07
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, ODTÜ Rektörü'ne, "Öğrencilerinizi dinleyin, nitelikli öğrencilerdir, benden ve senden daha iyi dünyayı sorgulayan çocuklarımızdır. ODTÜ'nün başarılı akademik dünyası vardır. Bu başarıyı şiddetle gölgelememeli, kurumsal başarıyı sürdürebilmelidir." dedi.
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