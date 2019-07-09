Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu
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Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ODTÜ Rektörü'ne, "Öğrencilerinizi dinleyin, nitelikli öğrencilerdir, benden ve senden daha iyi dünyayı sorgulayan çocuklarımızdır.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ODTÜ Rektörü'ne, "Öğrencilerinizi dinleyin, nitelikli öğrencilerdir, benden ve senden daha iyi dünyayı sorgulayan çocuklarımızdır. ODTÜ'nün başarılı akademik dünyası vardır. Bu başarıyı şiddetle gölgelememeli, kurumsal başarıyı sürdürebilmelidir." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:07 
Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomi
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