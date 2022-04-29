Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Harekatı'nda Şehit Olan Eyüp Erol'un Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Harekatı'nda Şehit Olan Eyüp Erol'un Ailesini Ziyaret Etti

29.04.2022 21:40

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak’ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Eyüp Erol’un İstanbul’da yaşayan ailesini ziyaret ederek anne Fatma Erol ve baba Yaşar Erol’a taziye dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Eyüp Erol'un İstanbul'da yaşayan ailesini ziyaret ederek anne Fatma Erol ve baba Yaşar Erol'a taziye dileklerini iletti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde düzenlediği Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen Uzman Çavuş Eyüp Erol'un İstanbul'daki ailesini bugün ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Eyüp Erol'un annesi Fatma Erol ve babası Yaşar Erol ile yakınlarına başsağlığı diledi. Kılıçdaroğlu, "Başınız sağolsun, Allah rahmet eylesin, Allah başka acılar vermesin.... Evlat acısı zordur. Derler ya bizde 'Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın' diye. Allah sabır versin" dedi.

Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Harekatı'nda Şehit Olan Eyüp Erol'un Ailesini Ziyaret Etti
Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Harekatı'nda Şehit Olan Eyüp Erol'un Ailesini Ziyaret Etti
Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Harekatı'nda Şehit Olan Eyüp Erol'un Ailesini Ziyaret Etti
Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Harekatı'nda Şehit Olan Eyüp Erol'un Ailesini Ziyaret Etti

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Kemal Kılıçdaroğlu, Şehit, Irak, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Harekatı'nda Şehit Olan Eyüp Erol'un Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Harekatı'nda Şehit Olan Eyüp Erol'un Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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