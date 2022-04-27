Kılıçdaroğlu'na Uluslararası Destek: "Yoksulların Durumuna Dikkat Çekmek Amacıyla Başlatılan Eylemi Takdirle Takip Ediyoruz" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'na Uluslararası Destek: "Yoksulların Durumuna Dikkat Çekmek Amacıyla Başlatılan Eylemi Takdirle Takip Ediyoruz"

27.04.2022 16:27
Kılıçdaroğlu'na Uluslararası Destek: "Yoksulların Durumuna Dikkat Çekmek Amacıyla Başlatılan Eylemi Takdirle Takip Ediyoruz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun elektrik faturasını ödeyemeyen yurttaşların yaşadığı soruna dikkat çekmek amacıyla başlattığı eyleme uluslararası destek geldi. Kılıçdaroğlu ile telefonda görüşen Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) Başkanı Sergei Stanishev ve Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimî Raportörü Nacho Sanchez Amor, “Yoksulların durumuna dikkat çekmek amacıyla başlatılan eylemi takdirle takip ediyoruz” mesajı verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını ödeyemeyen yurttaşların yaşadığı soruna dikkat çekmek amacıyla başlattığı eyleme uluslararası destek geldi. Kılıçdaroğlu ile telefonda görüşen Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) Başkanı Sergei Stanishev ve Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor, "Yoksulların durumuna dikkat çekmek amacıyla başlatılan eylemi takdirle takip ediyoruz" mesajı verdi.

PES Başkanı Sergei Stanishev ve Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor, bugün Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı ve elektrik faturasını ödeyemeyen ya da ödeme güçlüğü çeken yurttaşların yaşadığı soruna dikkat çekmek amacıyla başlattığı eyleme destek verdi. Stanishev ve Amor'un, Kılıçdaroğlu ile yaptıkları görüşmelerde, "Yoksulların durumuna dikkat çekmek amacıyla başlatılan eylemi takdirle takip ediyoruz" mesajı verdikleri bildirildi.

Sosyalist Enternasyonal Genel Sekreteri Luis Ayala da Kılıçdaroğlu'na destek mektubu gönderdi. Ayala, mektubunda şunları kaydetti:

"KILIÇDAROĞLU BİZLERİ, TÜRKİYE'DEKİ VE DÜNYADAKİ HALKLARLA BİRLİKTE, BUGÜN EVİNDEKİ YARI KARANLIKTA TEMSİL ETMEYE DEVAM EDİYOR"

"Sosyalist Enternasyonal'e üye olan CHP'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, bugün devleti kendi güçlerini ve çıkarlarını koruyarak zenginleşenlere karşı mağdur olanların yanında olduğu için tüm desteğimi göstermekten ve sesine bir ses olmaktan memnuniyet duyuyorum. Türkiye'de ve dünyada, dürüstlüğü, ezilenlerin haklarına olan bağlılığı ve tutarlılığı, mücadelesinde ona meşruiyet ve güç kazandırmıştır. Sosyalist Enternasyonal de dünyanın farklı köşelerinden hepimizin savunduğu ortak idealler ve değerler için savaşmaya devam etmektedir. Kılıçdaroğlu, bizleri, Türkiye'deki ve dünyadaki halklarla birlikte, bugün evindeki yarı karanlıkta temsil etmeye devam ediyor."

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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