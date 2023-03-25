Kılıçdaroğlu: "Rahmetli Gaffar Okkan'ın Mezarına Gittim, Dua Ettim. İzin Vermeyeceğiz Diye Söz Verdim. Ailesine de Gideceğim. Devlet, Bu Onurlu...

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, "Rahmetli Gaffar Okkan'ın mezarına gittim, dua ettim. İzin vermeyeceğiz diye söz verdim. Ailesine de gideceğim. Devlet, bu onurlu polisi, bu güzel kalpli evladıyla da helalleşmek zorunda. Hele şimdi..." açıklamasını yaptı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 24 Ocak 2001 yılında öldürülen Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı mezarı başında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Rahmetli Gaffar Okkan'ın mezarına gittim, dua ettim. İzin vermeyeceğiz diye söz verdim. Ailesine de gideceğim. Devlet, bu onurlu polisi, bu güzel kalpli evladıyla da helalleşmek zorunda. Hele şimdi..."