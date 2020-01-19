Kılıçdaroğlu: "(Rahşan Ecevit) Siyaset dünyamızın önemli bir aktörünü sonsuzluğa yolcu ediyoruz" -... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: '(Rahşan Ecevit) Siyaset dünyamızın önemli bir aktörünü sonsuzluğa yolcu ediyoruz' -... - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "(Rahşan Ecevit) Siyaset dünyamızın önemli bir aktörünü sonsuzluğa yolcu ediyoruz" -...

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması ANKARA - Rahşan Ecevit'in cenaze töreni için Kocatepe Camisine gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması ANKARA - Rahşan Ecevit'in cenaze töreni için Kocatepe Camisine gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu: (Rahşan Ecevit) Siyaset dünyamızın önemli bir aktörünü sonsuzluğa yolcu ediyoruz -...

Kemal Kılıçdaroğlu, Rahşan Ecevit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 01:31 Kaynak: AA
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