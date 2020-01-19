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Kılıçdaroğlu: "(Rahşan Ecevit) Siyaset dünyamızın önemli bir aktörünü sonsuzluğa yolcu ediyoruz" -...
6 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması ANKARA - Rahşan Ecevit'in cenaze töreni için Kocatepe Camisine gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 01:31 Kaynak: AA
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