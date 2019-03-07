Kılıçdaroğlu, Regaip Kandili'ni Kutladı
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Regaip Kandili'ni kutladı.
CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Regaip Kandili
'ni kutladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter
hesabından yaptığı açıklamada, "Duaların kabul olduğu bu mübarek kandil gecesinde, Türkiye
ve İslam coğrafyası için barış, huzur ve bereket temenni ediyorum. Başta güzel ülkemiz olmak üzere tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutluyorum." ifadesini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:37 Kaynak: AA
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