Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu, Regaip Kandili'ni Kutladı

Kılıçdaroğlu, Regaip Kandili'ni Kutladı

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Regaip Kandili'ni kutladı.

Kılıçdaroğlu, Regaip Kandili'ni Kutladı, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Regaip Kandili'ni kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Duaların kabul olduğu bu mübarek kandil gecesinde, Türkiye ve İslam coğrafyası için barış, huzur ve bereket temenni ediyorum. Başta güzel ülkemiz olmak üzere tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutluyorum." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:37 Kaynak: AA

Regaib Kandili, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika
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