Kılıçdaroğlu, Rize'de çay üreticilerle görüştü, vatandaşın sitemi damga vurdu: Köleleştirmeye doğru gidiyoruz - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rize ziyareti kapsamında vatandaşlarla bir araya gelip sorunlarını dinledi. Bu ziyaretlerde Kılıçdaroğlu'na en çok dert yanan kesim ise çay üreticileri oldu. Bunlarda biri de uzun zamandır bölgede çay üreticiliği yapan Ali Yavaş isimli vatandaş oldu.

"GELECEĞİMİZ BORÇLANDIRILIYOR"

"Askerliğimi yapacağım, vergimi vereceğim vatanım için tankın altına yatacağım, sermaye sahibi yatırım yapmadan bizim üzerimizden para kazanacak, köleleştirmeye doğru gidiyoruz, geleceğimiz borçlandırılıyor" diyen Yavaş, "Çay fiyatlarından yakınınca milletvekilleri serbest piyasa diyor. Ben serbest piyasadan şunu anlıyorum mutaassıp biri olarak, demokratik ülkelerde ticaret yapma özgürlüğüdür. Fiyat serbestliği değildir. Denetim şart. Denetim olmadıktan sonra bugün bu duruma düşeriz" şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TEK CÜMLELİK YANIT

Kılıçdaroğlu da bu sözlere "Serbest piyasa kurtlar sofrası olamaz" diyerek karşılık verdi. Birçok siyasetçiden daha kapsamlı açıklamalar yapmasıyla dikkatleri üzerine çeken Ali Yavaş'ın konuşması sosyal medyada da gündem oldu.