Kılıçdaroğlu, Roman Dernekleri Federasyonu başkanları ve yöneticilerini kabul etti
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Roman Dernekleri Federasyonu başkanları ve yöneticilerini kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:07 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Roman Dernekleri Federasyonu başkanları ve yöneticilerini kabul etti.
CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, federasyona bağlı başkanlar ile yöneticilerini parti genel merkezindeki makamında kabul ettiği belirtildi.
Görüşmeye, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile İzmir Milletvekili Özcan Purçu da katıldı.
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