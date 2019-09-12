Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu, Roman Dernekleri Federasyonu başkanları ve yöneticilerini kabul etti
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Kılıçdaroğlu, Roman Dernekleri Federasyonu başkanları ve yöneticilerini kabul etti

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Roman Dernekleri Federasyonu başkanları ve yöneticilerini kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Roman Dernekleri Federasyonu başkanları ve yöneticilerini kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, federasyona bağlı başkanlar ile yöneticilerini parti genel merkezindeki makamında kabul ettiği belirtildi.

Görüşmeye, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile İzmir Milletvekili Özcan Purçu da katıldı.

Kılıçdaroğlu, Roman Dernekleri Federasyonu başkanları ve yöneticilerini kabul etti

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:07 Kaynak: AA
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