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Kılıçdaroğlu, Roman vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, Roman vatandaşlarla bir araya geldi

17.09.2021 00:57
Kılıçdaroğlu, Roman vatandaşlarla bir araya geldi, System.String[]

KIRKLARELİ (İHA) – Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Roman vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları hep birlikte çözeceklerini söyledi.

KIRKLARELİ (İHA) – Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Roman vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları hep birlikte çözeceklerini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırklareli ziyaretleri kapsamında Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde Roman vatandaşlar ile bir araya geldi. Romanların sorunlarının geçmişten bugüne geldiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, Romanlara yönelik eylem planı hazırlığı yaparak, tüm toplum kuruluşları ile akademisyenlerin görüşlerini aldıklarını vurguladı. Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımıza da bu eylem planlarımızı gönderdik. Sorunlar ne? Temel sorunlarımızı şöyle belirledik. Eğitim ve sağlık sorunu ciddi bir sorun. İstihdam, barınma ciddi bir sorun, sosyal yardım veya sosyal hizmetlerden yararlanma ciddi bir sorun. Bu sorunlara kilitlendik. Bu sorunların çözülmesi lazım." şeklinde konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Aile Destek Sigortasını uygulayacaklarını belirterek, "Aile Destekleri Sigortası şu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan hiç kimse aç ve açıkta kalmayacak. İşin Türkçesi bu. Bir aile var, geçinemiyor, düşünün çocukları okula gidecek defter, kalem alamıyor. Anne işsiz, baba işsiz, buna kim bakacak. Hadi diyelim bugün yan komşu baktı, ertesi gün diğer komşu baktı, başka gün muhtar biraz yiyecek getirdi, öbür gün belediye biraz yardım etti. İyi de bu işin sonu nereye varacak. O zaman ne yapmak lazım, o kişi pozisyonunda olan kişileri veya aileleri sosyal destek kapsamına almak lazım. Yani devletin güvencesi altına almak lazım. Aile Destekleri Sigortası'nın 50 yıldır uygulanmadığını ve iktidara geldiklerinde Aile Destek Sigortası'nı uygulayacaklarını, kendilerine oy verenin de vermeyenin de sorunlarını çözeceklerini söyledi. İster bize oy verin, ister bize oy vermeyin. Biz sizin oyunuza değil, biz sizin sorunlarınıza talibiz. Sorunlarınızı çözeceğiz, bizim hedefimiz bu." dedi.

Ailede en az bir kişinin sigortalı olması gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bu o ailenin bir güvenceye kavuşması anlamına gelir. Devlet önceliği buna verecek. Türkiye İşçi Kurumu işçi mi alacak veya devlet işçi mi talep edecek, şöyle talep edecek 'şu hanelerde hiç sigortalı yok, o hanelerden bana bildireceksin ben o hanelerden alacağım.' Benim oğlum, kızım, eşim işsiz, ben işsizim ama devlet diyor ki; 'beyler içinizden birisini ben şuraya alıyorum'. Çalışacaksın, sigortalı çalışacaksın. 30 gün üzerinden primini ödeyecek, emeklilik hakkı kazanacaksın. Çocuğun iyi bir okula gidecek. Bunların hepsinin sağlanması lazım. O zaman devlet bizim anladığımız anlamda sosyal devlet olur" şeklinde konuştu.

Roman çocukların okula başladığını ve bir süre sonra okula gitmediğini öne süren Kılıçdaroğlu, "Bu anne, baba çocuğu koyacak yer bulamıyor. Yanında taşıyor, bir sorun yaşıyor yani. Onu da şöyle aşmayı düşünüyoruz. Çocuğunu okula kaydederse ve çocuk devamlı gelirse çocuğa burs vereceğiz. Bir para vereceğiz. Okula gelmezse parasını keseceğiz. Böylece aile hem bir gelir elde edecek hem çocuk devamlı olarak okula gelecek ve iyi bir eğitim alacak. Bunu yapacağız. Yazın defterin bir tarafına, bunu havadan söylemiyoruz bir tarafa kaydedeceksiniz, Allah nasip eder iktidara gelince göreceksiniz bunların tamamının nasıl karşılandığını. Bu sadece Romanlar için değil, Güney Doğu'dan giden geçici işçiler var. Fındık toplamaya giden var, çay toplamaya giden var, zeytin toplamaya giden var. Onların da çocuklarına aynı şeyi yapacağız. O çocukların pırıl pırıl olması lazım. Çünkü eğitim bir kişiye, topluma sınıf atlatandır. O nedenle eğitime ağırlık vermek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Kılıçdaroğlu basına kapalı şekilde, Roman temsilcilerinin sorun ve taleplerini dinledi. - KIRKLARELİ

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Kırklareli, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, Roman vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika


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