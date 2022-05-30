Kılıçdaroğlu: Rtük, Bu Devrin Ekonomik Terör Aparatlarından Biridir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Belgeler ortaya çıkınca, emir verildi, atanmışlar aHaber'e koştu. Tabii her taraf belge dolu olunca, baktılar olmuyor, RTÜK üzerinden de beni yasaklamaya giriştiler. Ki RTÜK, bu devrin ekonomik terör aparatlarından biridir; sadece bu" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ensar Vakfı ve TÜRGEV üzerinden ABD'ye para gönderildiği açıklamalarını yayınladıkları gerekçesiyle üst kurulun dört TV kanalına ceza vermesi üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Yoksullaştırma şiddetin, terörün en kötüsüdür. Bu Saray, halkı yoksullukla terörize etmektedir. Bu yoksullaştırma terörü sürerken, Saray evlatları vakıflar üzerinden yüzlerce milyon dolarlarla oynuyor. Baba 'Eeey Amerika' edebiyatında, evlatlar dolar transferlerinde…

"RTÜK, BU DEVRİN EKONOMİK TERÖR APARATLARINDAN BİRİDİR"

Belgeler ortaya çıkınca, emir verildi, atanmışlar aHaber'e koştu. Tabii her taraf belge dolu olunca, baktılar olmuyor, RTÜK üzerinden de beni yasaklamaya giriştiler. Ki RTÜK, bu devrin ekonomik terör aparatlarından biridir; sadece bu!

"SENİN MESELEN BANA KİMİN, NEYİ İZİN VERECEĞİ DEĞİLDİR; SENİN MESELEN, BENİ DURDURABİLECEK GÜCÜNÜN OLMAMASIDIR"

Gelelim 'Kılıçdaroğlu susturulabilir mi?' sorusuna. Senin paramiliterlerin, mafyaların, derin devlet müptezellerin, kullanışlı aparatların beni durduramaz. Ey Saray, senin meselen bana kimin, neyi izin vereceği değildir; senin meselen, beni durdurabilecek gücünün olmamasıdır!"