Kılıçdaroğlu: "Ruhumuz Eskisi Gibi Değil Artık. İçimizde Açılan Derin Yaraları İyileştirmek ve Bir Daha Bu Acıları Yaşamamak İçin, Artık Değişmeliyiz" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: "Ruhumuz Eskisi Gibi Değil Artık. İçimizde Açılan Derin Yaraları İyileştirmek ve Bir Daha Bu Acıları Yaşamamak İçin, Artık Değişmeliyiz"

18.02.2023 23:52

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiçbirimiz artık eskisi gibi değiliz. Ben de aynı insan değilim. Ruhumuz eskisi gibi değil artık. İçimizde açılan derin yaraları iyileştirmek ve bir daha bu acıları yaşamamak için, artık değişmeliyiz" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiçbirimiz artık eskisi gibi değiliz. Ben de aynı insan değilim. Ruhumuz eskisi gibi değil artık. İçimizde açılan derin yaraları iyileştirmek ve bir daha bu acıları yaşamamak için, artık değişmeliyiz" açıklamasını yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından, Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi ile CHP Genel Merkezi'nde dün bir araya gelmişti. Kılıçdaroğlu, görüşmede yaptığı konuşmasının bir bölümünü bugün sosyal medya hesabından yayınladı.
Kılıçdaroğlu, mesajında, "Hiçbirimiz artık eskisi gibi değiliz. Ben de aynı insan değilim. Ruhumuz eskisi gibi değil artık. İçimizde açılan derin yaraları iyileştirmek ve bir daha bu acıları yaşamamak için, artık değişmeliyiz" açıklamasını yaptı.
"HİÇBİRİMİZ ESKİSİ GİBİ DEĞİLİZ ASLINDA"
Kılıçdaroğlu, söz konusu görüşmede yaptığı konuşmanın bir kısmı şöyle:
"Kahramanmaraş'a gittiğimde iki küçük kız çocuğu geldi: 'Babamız burada, sesleri geliyor, ne olur kurtarın' diye. İstanbul'dan ekip vardı. Onlara söyledik. İki çocuk, ağlayarak babalarının kurtarılmasını istiyorlar. Sonradan öğrendim, kurtarılamadı babaları. Evet, 'biz aynı insanlar değiliz' dediniz. Acıları yaşayan insanlar, acılara tanıklık eden insanlar onları ruhlarının derinliklerinde taşıyorlar. Hiçbirimiz eskisi gibi değiliz aslında."

Kaynak: ANKA
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Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde yaşadığı olayı boğazı düğümlenerek anlattı: Hiçbirimiz eskisi gibi değiliz aslında Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde yaşadığı olayı boğazı düğümlenerek anlattı: Hiçbirimiz eskisi gibi değiliz aslında

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Ruhumuz Eskisi Gibi Değil Artık. İçimizde Açılan Derin Yaraları İyileştirmek ve Bir Daha Bu Acıları Yaşamamak İçin, Artık Değişmeliyiz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: "Ruhumuz Eskisi Gibi Değil Artık. İçimizde Açılan Derin Yaraları İyileştirmek ve Bir Daha Bu Acıları Yaşamamak İçin, Artık Değişmeliyiz" - Son Dakika
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