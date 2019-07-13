Kılıçdaroğlu: S-400'ler Türkiye'nin kendi hakkı ve hukukudur
1 saat önce
Kılıçdaroğlu, S-400 teslimatıyla ilgili, "Zamanında Patriotların alımıyla ilgili talebi karşılanmamışsa elbette Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için başka arayışlara girecektir.
Kılıçdaroğlu, S-400 teslimatıyla ilgili, "Zamanında Patriotların alımıyla ilgili talebi karşılanmamışsa elbette Türkiye
kendi güvenliğini sağlamak için başka arayışlara girecektir. Bu, Türkiye'nin kendi hakkı ve hukukudur." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:32
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