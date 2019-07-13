Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "(S-400 teslimatı) Zamanında Patriotların alımıyla ilgili talebi karşılanmamışsa...
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Kılıçdaroğlu: "(S-400 teslimatı) Zamanında Patriotların alımıyla ilgili talebi karşılanmamışsa...

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen Adalet Parkı'nın açılışına katılmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen Adalet Parkı'nın açılışına katılmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. (1)
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "(S-400 teslimatı) Zamanında Patriotların alımıyla ilgili talebi karşılanmamışsa elbette Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için başka arayışlara girecektir. Bu, Türkiye'nin kendi hakkı ve hukukudur."
Kılıçdaroğlu: (S-400 teslimatı) Zamanında Patriotların alımıyla ilgili talebi karşılanmamışsa...
Çankaya Belediyesi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:50 Kaynak: AA
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