Kılıçdaroğlu: "(S-400 teslimatı) Zamanında Patriotların alımıyla ilgili talebi karşılanmamışsa...
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen Adalet Parkı'nın açılışına katılmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:50 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Çankaya Belediyesi
tarafından düzenlenen Adalet Parkı'nın açılışına katılmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. (1)
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "(S-400 teslimatı) Zamanında Patriotların alımıyla ilgili talebi karşılanmamışsa elbette Türkiye
kendi güvenliğini sağlamak için başka arayışlara girecektir. Bu, Türkiye'nin kendi hakkı ve hukukudur."
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