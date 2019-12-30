Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'ni ziyaret etti
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu karşılaması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'ne geldi.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:51 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu karşılaması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'ne geldi.
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