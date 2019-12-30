Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'ni ziyaret etti (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'ni ziyaret etti (2) - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'ni ziyaret etti (2)

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun çıkışı ve Kılıçdaroğlu'nun gidişi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'ni ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun çıkışı ve Kılıçdaroğlu'nun gidişi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'ni ziyaret etti. (2)

Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'ni ziyaret etti (2)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:40 Kaynak: AA
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