KILIÇDAROĞLU, SABRİYE OKKIR'I ZİYARET ETTİ

Kılıçdaroğlu, İzmir'de iş insanlarıyla buluştu (2)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in Foça ilçesinde Ergenekon davası kapsamında tutuklandıktan sonra cezaevinde kanserden yaşamını yitiren Kuddusi Okkır'ın eşi Sabriye Okkır'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Sabriye Hanım'ı, eşim ve torunumla birlikte ziyaret ettim. Kuddusi Okkır'ın ölümü aslında bir cinayettir. Bunu hepimiz biliyoruz. Büyük bir acıdır. Acı sadece aileye özgü bir acı değil. Bu ülkede hak, hukuk ve adaleti isteyenler de aynı acıyı bir şekliyle çekmişlerdir. Devletin aslında özür dilemesi lazım. Siz bir topluma, aileye, bir kitleye acılar çektirirseniz, devleti adaletle yönetmiyorsunuz demektir. Kendisinden randevu istediğimde 'Gelsin ama sitemlerim olacak' demişti. 'Yine geleceğim' dedim. Onun yaşadığı acıları bu toplumda hiç kimsenin yaşamasını istemem, o nedenle devletin adaletli olması lazım. Kendisine söz de verdim. Kesinlikle devletin Sabriye Hanım'la oturup helalleşmesi lazım. Yaşanan dramların başka ailelere yaşatılmaması lazım. Her acının aslında bir ders olması lazım. Bu dersi alması gerekenlerin başında da bu ülkenin yöneticileri var" dedi.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu daha sonra kentten ayrılmak üzere yola çıktı. (DHA)