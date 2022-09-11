KILIÇDAROĞLU, SABRİYE OKKIR'I ZİYARET ETTİ - Son Dakika
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KILIÇDAROĞLU, SABRİYE OKKIR'I ZİYARET ETTİ

11.09.2022 09:52

Kılıçdaroğlu, İzmir'de iş insanlarıyla buluştu (2)CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in Foça ilçesinde Ergenekon davası kapsamında tutuklandıktan sonra cezaevinde kanserden yaşamını yitiren Kuddusi Okkır'ın eşi Sabriye Okkır'ı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, İzmir'de iş insanlarıyla buluştu (2)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in Foça ilçesinde Ergenekon davası kapsamında tutuklandıktan sonra cezaevinde kanserden yaşamını yitiren Kuddusi Okkır'ın eşi Sabriye Okkır'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Sabriye Hanım'ı, eşim ve torunumla birlikte ziyaret ettim. Kuddusi Okkır'ın ölümü aslında bir cinayettir. Bunu hepimiz biliyoruz. Büyük bir acıdır. Acı sadece aileye özgü bir acı değil. Bu ülkede hak, hukuk ve adaleti isteyenler de aynı acıyı bir şekliyle çekmişlerdir. Devletin aslında özür dilemesi lazım. Siz bir topluma, aileye, bir kitleye acılar çektirirseniz, devleti adaletle yönetmiyorsunuz demektir. Kendisinden randevu istediğimde 'Gelsin ama sitemlerim olacak' demişti. 'Yine geleceğim' dedim. Onun yaşadığı acıları bu toplumda hiç kimsenin yaşamasını istemem, o nedenle devletin adaletli olması lazım. Kendisine söz de verdim. Kesinlikle devletin Sabriye Hanım'la oturup helalleşmesi lazım. Yaşanan dramların başka ailelere yaşatılmaması lazım. Her acının aslında bir ders olması lazım. Bu dersi alması gerekenlerin başında da bu ülkenin yöneticileri var" dedi.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu daha sonra kentten ayrılmak üzere yola çıktı. (DHA)

YORUMLAR
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Kılıçdaroğlu, 'HDP'ye bakanlık verilebilir' diyen Gürsel Tekin hakkında konuştu: Yetkisi olmayan konuda konuşmuş, kendi düşüncesi Kılıçdaroğlu, 'HDP'ye bakanlık verilebilir' diyen Gürsel Tekin hakkında konuştu: Yetkisi olmayan konuda konuşmuş, kendi düşüncesi Kılıçdaroğlu: Hepimiz Biliyoruz Ki Kuddusi Okkır'ın Ölümü Bir Cinayettir Kılıçdaroğlu: Hepimiz Biliyoruz Ki Kuddusi Okkır'ın Ölümü Bir Cinayettir
Kaynak: DHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Kuddusi Okkır, Sabriye Okkır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KILIÇDAROĞLU, SABRİYE OKKIR'I ZİYARET ETTİ - Son Dakika

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