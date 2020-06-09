Kılıçdaroğlu: "Sağlık çalışanları bir bütündür, yardım yapacaksan hepsine yap" - TBMM
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (6)
Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 03:28 Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu: 'Sağlık çalışanları bir bütündür, yardım yapacaksan hepsine yap' - TBMM - Son Dakika
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