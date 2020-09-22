Kılıçdaroğlu: Sağlık çalışanlarına şiddet asla kabul edeceğimiz bir olay değil - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: Sağlık çalışanlarına şiddet asla kabul edeceğimiz bir olay değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin, "Sağlık çalışanlarına şiddet asla kabul edeceğimiz bir olay değil. Daha doğrusu şiddeti kendi düşünce dünyamızın dışına çıkarmalıyız" dedi.

Kılıçdaroğlu: Sağlık çalışanlarına şiddet asla kabul edeceğimiz bir olay değil, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin, "Sağlık çalışanlarına şiddet asla kabul edeceğimiz bir olay değil. Daha doğrusu şiddeti kendi düşünce dünyamızın dışına çıkarmalıyız" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Merkezi'ni ziyaretti. Genel Başkan Yardımcıları Selin Sayek Böke ve Veli Ağbaba'nın eşlik ettiği ziyarette Kılıçdaroğlu'nu, TTB Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman ve yardımcıları karşıladı. Kılıçdaroğlu'nun yakasına girişte TTB görevlileri tarafından siyah bir kurdele takıldı. Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Adıyaman, birlikte açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, ziyaretin kendileri açısından önemli olduğunu söyleyerek, "Pandemi sürecinde toplumun her kesimi; yaşadığı bölge ne olursa olsun, ciddi bir endişe içinde. Bu endişeyi giderecek olan ana aktörler sağlık çalışanlarıdır; siyasetçiler değil. Toplumsal endişeyi giderecek olanlar sağlık çalışanlarıdır. Olay bir sağlık sorunudur. ve sağlık çalışanlarına, sayın başkanın huzurunda, hepsine şükran borçluyuz. Hepsine minnet borçluyuz" dedi.

'RİSK ORANI SAĞIK ÇALIŞANLARINDA YÜZDE 85'Kılıçdaroğlu, pandemi nedeniyle sağlık çalışanlarının uzun bir süre evlerine gitmediklerini belirterek, "Riskle doğrudan doğruya karşı karşıya. Risk oranı sağlık çalışanlarında yüzde 85. Dolayısıyla böyle bir tablo içerisinde görev yapıyorlar. Hepimiz alkışladık, parlamentoda alkışladık. Ama ne olduysa birdenbire sağlık çalışanları suçlu oldu. Neden? Çünkü sağlık çalışanları topluma, halka doğru bilgi vermek istiyorlar. Olayla mücadele eden, hayatını feda eden; 97 sağlık çalışanı hayatını kaybetti, 41'i hekim. Bunlar itiraz etmeyecek de yönetimi uyarmayacak da kimi uyaracak? Olay bir sağlık sorunu olduğuna göre bu konuda söz sahibi olan kişiler, konuşması olan kişiler de doğal olarak da sağlık çalışanları ve onları temsil eden odalar. ve bunlar da gereğini yapıyorlar. Suç işlemiyorlar. Tam tersine halkın sağlığını yaptıkları uygulamalarla, aldıkları kararlarla tehlikeye atan yöneticileri uyarıyorlar" diye konuştu.'BİZ DE DESTEK VERDİK'Koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemlere yönelik birtakım eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Baştan bir strateji belirlemesi lazımdı iktidarın. Salgını önleyecek önlemlerin alınması lazımdı. Salgının önlenmesi gerekiyordu. Yaptılar başlangıçta. Sokağa çıkmadan tutun da kahvelerin, okulların kapatılmasına kadar yapıldı. Toplu taşıma araçlarının kullanılmaması gibi bazı kararlar alındı. Bu kararlar önemli miydi? Önemliydi. Gerekli miydi? Gerekliydi. Ama bu kararların doğuracağı bir şey vardı; işsizlik ve bunun arkasından yoksulluk. Hükümetin buna da hazırlıklı olması gerekiyordu. İşsiz kalanlara destek vermesi gerekiyordu. Kahveleri kapattınız, taksileri durdurdunuz. Bu insanlar akşam evine ekmek götürecek. Dolayısıyla bu önlemlerin de alınması gerekiyordu. Baştan kısmen önlem alındı. Biz de destek verdik. Hatta o kadar ki 'Merkez Bankası'ndan kontrollü karşılıksız para basabilirsiniz' dedik. Bu gerçeği de biliyorduk çünkü biz. Ama bugün geldiğimiz nokta bir süre sonra 'insan önemli değildir, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi önemlidir' dediler. Ondan sonra da fırtınanın başlangıcı için düğmeye basıldı. Geldiğimiz nokta bu"'HAYATIMDA DUYDUĞUM EN SAÇMA SÖZ'Kılıçdaroğlu, gazetecilerin MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Türk Tabipleri Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır" sözlerini hatırlatması üzerine, "Yani Covid-19 ile mücadele edenler, hayatını bu işe vakfedenler terörist oldu değil mi? Hayatımda duyduğum en saçma söz" dedi.Kılıçdaroğlu, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırının sorulması üzerine ise, "Başkan ve arkadaşları ifade ettiler. Sağlıkta şiddet yeni bir olay değil. Öteden beri karşılaştığımız acı bir olay. Hepimiz bir şekliyle, yaşamımızın bir bölümünde mutlaka doktora gitmişizdir. Mutlaka sağlık çalışanlarıyla karşılaşırız. Tedaviyi onlar yaparlar ve hastaneden taburcu olduğumuz da onlara teşekkür ederiz. Dolayısıyla sağlık çalışanlarına şiddet asla kabul edeceğimiz bir olay değil. Daha doğrusu şiddeti kendi düşünce dünyamızın dışına çıkarmalıyız" diye konuştu.'HER PARTİ TEK BAŞINA İKTİDAR OLMAK İSTER'Kılıçdaroğlu, "Hafta sonu İYİ Parti Kurultay'ında genel başkan Akşener, hedeflerini açıklarken tek başına iktidar hedefi koyduklarını söyledi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Gayet doğal. Her parti tek başına iktidar olmak ister" cevabını verdi.TEŞEKKÜR ETTİ

TTB Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman ise Kılıçdaroğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Adıyaman, "Türk Tabipleri Birliği halkçıdır. Türk Tabipleri Birliği sadece hekimlerin değil tüm sağlık çalışanlarının ve halkın örgütüdür. ve bu doğrultu da çalışmalarına bugüne kadar devam etmiştir. Bundan sonra da devam edecektir" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Araştırma Hastanesi, Keçiören, Şiddet, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 15:36 - Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: Sağlık çalışanlarına şiddet asla kabul edeceğimiz bir olay değil - Son Dakika


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