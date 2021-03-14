Kılıçdaroğlu: Sağlık emekçilerimizin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: Sağlık emekçilerimizin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum

14.03.2021 12:14
Kılıçdaroğlu: Sağlık emekçilerimizin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir canı yaşatabilmenin sorumluluğuyla hareket eden, iyiliği, emeği, dayanışmayı ve umudu yaşatmaktan vazgeçmeyen bütün sağlık emekçilerimizin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir canı yaşatabilmenin sorumluluğuyla hareket eden, iyiliği, emeği, dayanışmayı ve umudu yaşatmaktan vazgeçmeyen bütün sağlık emekçilerimizin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Twitter hesabından açıklamada bulundu. Sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Kılıçdaroğlu, "Yaşamımızı emanet ettiğimiz değerli sağlık emekçilerimize söz veriyorum. Çalışma koşullarınızı iyileştireceğiz. Çalışırken can güvenliği endişesi yaşamadığınız ve emeğinizin karşılığını aldığınız bir sağlık sistemini birlikte kuracağız. Vatandaşı koruyan, sağlık emekçilerini onurlandıran güçlü sosyal devleti birlikte inşa edeceğiz. Bu bizim öncelikli görevimizdir. Bu vesileyle bir nefes sıhhat için, kendi nefesinden vazgeçen sağlık emekçilerimizin hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Bir canı yaşatabilmenin sorumluluğuyla hareket eden, iyiliği, emeği, dayanışmayı ve umudu yaşatmaktan vazgeçmeyen bütün sağlık emekçilerimizin  14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Kaan ULU/ANKARA, -


Kılıçdaroğlu: Sağlık emekçilerimizin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Tıp Bayramı, 14 Mart, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: Sağlık emekçilerimizin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum - Son Dakika


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