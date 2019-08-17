Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "(Sakarya'daki tank palet fabrikasının özelleştirilmesi) Bir haftada ben bu 50 milyon...
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Kılıçdaroğlu: "(Sakarya'daki tank palet fabrikasının özelleştirilmesi) Bir haftada ben bu 50 milyon...

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması NEVŞEHİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması NEVŞEHİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:21 Kaynak: AA
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