Kılıçdaroğlu Saldırı Girişimlerinin Ardından Konuşmasını Paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu Saldırı Girişimlerinin Ardından Konuşmasını Paylaştı

22.04.2023 00:08

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adıyaman'da saldırı girişimlerine maruz kaldıktan sonra seçim dönemi provokasyonlar beklediğini belirterek, vatandaşlardan sakin olmalarını istedi. Kılıçdaroğlu, yaşanan olayların ardından partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmadan kesitler paylaştı.

Adıyaman'da temaslarda bulunan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 kez saldırı girişimine maruz kaldı. Kılıçdaroğlu, yaşananların ardından programını iptal etmek zorunda kaldı.

SALDIRILARIN ARDINDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabında, partisinin 17 Ocak 2023 tarihli grup toplantısında yaptığı konuşmadan kesitler içeren bir video yayınladı. Provokasyonların olmasını beklediğini belirten Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan sakin olmasını istedi.

"SEÇİM DÖNEMİ PROVOKASYONLAR OLMASINI BEKLİYORUM"

Kılıçdaroğlu, videoya, "Söz konusu olan, çok büyük para. Bu yüzden seçim dönemi provokasyonlar olmasını bekliyorum. Gerçeklerin üstünü örtmeye, gerçekleri eğip bükmeye çalışacaklar ama bilin ki mesele sadece para, sizin çalınan paranız. Sizden ricam, sakin olmanızdır. Bu işi ancak birlikte başarabiliriz." notunu düştü.

Kılıçdaroğlu: 'Seçim Dönemi Provokasyonlar Olmasını Bekliyorum.

"GENÇLERİMİN GELECEĞİDİR BU PARA"

Videoda ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce grup toplantısında söylediği şu sözlerine yer verildi: "Eğer bana bir şey olursa halkıma emanetimdir; o 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz. Gençlerimizin geleceğidir bu para. Bu ülkenin doğmamış bebeklerinin parasıdır, bu para. Her kuruşunu tahsil edeceksiniz."

Kaynak: ANKA
YORUMLAR
500
İnce ve Oğan, Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı girişimlerine sessiz kalamadı İnce ve Oğan, Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı girişimlerine sessiz kalamadı Kılıçdaroğlu, Adıyaman'ın Besni ilçesinde vatandaşlarla buluştu Kılıçdaroğlu, Adıyaman'ın Besni ilçesinde vatandaşlarla buluştu

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu Saldırı Girişimlerinin Ardından Konuşmasını Paylaştı - Son Dakika


Son Dakika
00:21 McDonald's, ABD'de robotlarla hizmet veren restoran açtı
23:55 Parti binalarına yönelik bir saldırı daha! AK Parti seçim bürosunun önünde silah sesleri
23:21 Taraftar kahrolacak! Galatasaray'ın yıldızından kötü haber
23:11 Saldırı girişimlerinin ardından Kılıçdaroğlu ocak ayındaki konuşmasını paylaştı: Seçim dönemi provokasyonlar bekliyorum
23:07 Aksaray'da dedesinin otomobilini izinsiz alan küçük çocuk, arkadaşlarıyla birlikte kaza yaptı: 1'i ağır 5 yaralı
22:53 Yarısı Bizden kampanyasına katılmak isteyen vatandaşa büyük kolaylık: 0,79 faizle kredi verilecek
22:52 Vatandaş nasıl başvuracak, süreç nasıl işleyecek? İşte 5 adımda Yarısı Bizden kampanyası
22:50 Samsun'da silahını temizlemek isteyen adam yanlışlıkla annesini vurdu
22:33 İnce ve Oğan, Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı girişimlerine sessiz kalamadı
22:20 Anlaşma sağlandı! Alanyaspor, Ersun Yanal'ın yerini tanıdık bir isimle dolduruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2023 02:04:43. #1.13#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu Saldırı Girişimlerinin Ardından Konuşmasını Paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement