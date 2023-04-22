Kılıçdaroğlu Saldırı Girişimlerinin Ardından Konuşmasını Paylaştı

Adıyaman'da temaslarda bulunan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 kez saldırı girişimine maruz kaldı. Kılıçdaroğlu, yaşananların ardından programını iptal etmek zorunda kaldı.

SALDIRILARIN ARDINDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabında, partisinin 17 Ocak 2023 tarihli grup toplantısında yaptığı konuşmadan kesitler içeren bir video yayınladı. Provokasyonların olmasını beklediğini belirten Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan sakin olmasını istedi.

"SEÇİM DÖNEMİ PROVOKASYONLAR OLMASINI BEKLİYORUM"

Kılıçdaroğlu, videoya, "Söz konusu olan, çok büyük para. Bu yüzden seçim dönemi provokasyonlar olmasını bekliyorum. Gerçeklerin üstünü örtmeye, gerçekleri eğip bükmeye çalışacaklar ama bilin ki mesele sadece para, sizin çalınan paranız. Sizden ricam, sakin olmanızdır. Bu işi ancak birlikte başarabiliriz." notunu düştü.

"GENÇLERİMİN GELECEĞİDİR BU PARA"

Videoda ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce grup toplantısında söylediği şu sözlerine yer verildi: "Eğer bana bir şey olursa halkıma emanetimdir; o 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz. Gençlerimizin geleceğidir bu para. Bu ülkenin doğmamış bebeklerinin parasıdır, bu para. Her kuruşunu tahsil edeceksiniz."