Kılıçdaroğlu, Saldırıya Uğrayan İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı Ziyaret Etti. Akşener, Kılıçdaroğlu'na "Cumhurbaşkanım" Diye Hitap Etti

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, silahlı saldırıya uğrayan İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüşmede, Akşener'in Kılıçdaroğlu'na "Cumhurbaşkanım" diye hitap etmesi dikkat çekti.

İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı bu sabah silahlı saldırı düzenlendi. Binaya iki merminin isabet ettiği saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, saldırı düzenlenen İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek Meral Akşener ile görüştü ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

İYİ Parti, basına kapalı yapılan görüşmenin görüntülerini basınla paylaştı. Akşener, Kılıçdaroğlu'na "Cumhurbaşkanım, siz buyurun" diyerek oturacağı yeri gösterdi.

Görüşmede, kısa süre önce İYİ Parti'ye katılan eski futbolcu Gökhan Zan da hazır bulundu. Akşener, Kılıçdaroğlu'yla sohbeti sırasında, Gökhan Zan'ı kastederek, "İnsanlar hangi görüşten, hangi aidiyetten olursa olsun sevilen, sayılan, rol model olan insanlardır. Onun için sporcular da böyle. Sizlere dair sevginin, sempatinin şu, bu olmakla hiç alakası yok. Birleştirici bir unsur, güzel bir şey" diye konuştu.