Kılıçdaroğlu: Beşiktaş'ı yürekten kutluyorum - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Pandemi etkisi altında zor şartlarda mücadele eden tüm takımlarımızı ve bu zorlu mücadele sonunda 2020-2021 Süper Lig şampiyonu olan Beşiktaş'ı yürekten kutluyorum" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda "Pandemi etkisi altında zor şartlarda mücadele eden tüm takımlarımızı ve bu zorlu mücadele sonunda 2020-2021 Süper Lig şampiyonu olan Beşiktaş'ı yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.