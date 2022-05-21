Kılıçdaroğlu, Şampiyon Kadın Boksörleri Tebrik Etti - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Şampiyon Kadın Boksörleri Tebrik Etti

21.05.2022 12:29
Kılıçdaroğlu, Şampiyon Kadın Boksörleri Tebrik Etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda şampiyon olan Ayşe Çağırır, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Busenaz Sürmeneli ve Şennur Demir’i tebrik etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda şampiyon olan Ayşe Çağırır, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Busenaz Sürmeneli ve Şennur Demir'i tebrik etti.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcular Ayşe Çağırır, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Busenaz Sürmeneli ve Şennur Demir altın madalya kazandı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya mesajında; "Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda ülkemizi başarıyla temsil ederek şampiyon olan ve bizlere büyük bir gurur yaşatan milli boksörlerimiz Ayşe Çağırır, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Busenaz Sürmeneli ve Şennur Demir'i yürekten kutluyorum" açıklamasını yaptı.

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Kaynak: ANKA

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