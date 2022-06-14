Kılıçdaroğlu: "Şampiyon Olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımını Yürekten Kutluyorum" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: "Şampiyon Olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımını Yürekten Kutluyorum"

14.06.2022 00:02
Kılıçdaroğlu: "Şampiyon Olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımını Yürekten Kutluyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “ING Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko basketbol takımını yürekten kutluyorum” mesajını yayınladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "ING Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko basketbol takımını yürekten kutluyorum" mesajını yayınladı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes'i 92-80 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko basketbol takımını kutladı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, "ING Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko basketbol takımını yürekten kutluyorum" dedi.

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Kılıçdaroğlu'ndan ING Basketbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko'ya tebrik Kılıçdaroğlu'ndan ING Basketbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko'ya tebrik Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko, kupasını aldı Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko, kupasını aldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Şampiyon Olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımını Yürekten Kutluyorum' - Son Dakika

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